Украина начала применять на Донбассе оружие «НАТОвского стандарта»

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«Разведка ДНР» располагает данными, что Украина якобы перебросил 120 тыс. военнослужащих к линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом заявила так называемая «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, передает УРА-Информ.

Украина, как отметила Никонорова, начала применять на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе оружие «НАТОвского стандарта».

«В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла. Соответственно, очевиден вывод: поставка любого вооружения приводит к новым обстрелам Донбасса», — добавила она.

Ранее сообщалось, что «власти ЛНР» требуют вести прямые переговоры с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.