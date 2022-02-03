Общество

«Почти 55% военной техники не заводится»: у НВФ серьезные проблемы

Присланная из РФ техника, которая своим ходом ставилась в места хранения, после отстоя не заводится

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Члены НВФ заявляют, что 95% военной техники, которая была поставлена из РФ в ОРДО — это старые образцы. Практически вся она она требует капитального ремонта, так как фактически списана из вооружения Минобороны РФ. Об этом сообщает Телеграмм-канал «Вольнодумец», передает УРА-Информ.

«Почти 55% военной техники не смогли завести и она не смогла выехать! Сейчас там идут серьезные разборки и предвидятся оргвыводы. Вдруг наступать надо, а половина техники не выйдет? Все, кто не верит, могут самостоятельно проехать на территорию Горловского завода „СТИРОЛ“ и проверить наличие военной техники в ангарах бывшей автобазы завода по улице „Горловской дивизии“. Там сейчас вся база забита российской военной техникой. Она конечно есть и в некоторых пустующих цехах завода, но туда не пройдешь, там серьезная охрана», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что «разведка ДНР» располагает данными, что Украина якобы перебросил 120 тыс. военнослужащих к линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе.

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