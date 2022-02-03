Члены НВФ хоть и не сдаются, но на официальном уровне позиция ОРДО «продолжает выглядеть жалко»

Время чтения: 41 Секунд

«Глава пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов предложил истребить украинскую военную технику, которая не указывается в отчетах ОБСЕ. Об этом он заявил в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

«Было бы правильно, если бы украинская техника, которая не попадает в отчеты ОБСЕ, уничтожалась нашей артой. Ее же и так типа нет. Значит, и не было бы никаких нарушений и провокаций с нашей стороны», — заявил он.

Боевик считает, что для смены риторики, «полковникам и генералам нужно набраться мужества и принять соответствующее решение».

«Подумать о том, что кто-то в окопах в любую погоду рискует жизнью и лишается здоровья, пока кто-то боится „как бы чего не вышло“ получить взыскание и замедлить свой карьерный рост», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ччера вечером, второго февраля, состоялся телефонный разговор главы России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.