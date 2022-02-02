«Мы предупреждаем!»: Басурин признался, что за ОРДЛО «стоят другие страны»

Басурин, обсуждая перспективы Украины по возвращению своей территории военным путем, признался, что «ДНР» не является самостоятельной единицей

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Член НВФ «ДНР» Эдуард Басурин признался, что оккупированные боевиками территории восточной Украины, не является самостоятельной единицей, а за ОРДЛО стоят «другие страны». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Басурина.

«Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинское правительство полностью исключает возможность предоставления особого статуса оккупированному боевиками Донбассу с так называемым «право вето», которое позволило бы региону блокировать стратегические решения украинского государства.