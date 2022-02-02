Общество

«Мы предупреждаем!»: Басурин признался, что за ОРДЛО «стоят другие страны»

Басурин, обсуждая перспективы Украины по возвращению своей территории военным путем, признался, что «ДНР» не является самостоятельной единицей

Время чтения: 32 Секунд

Член НВФ «ДНР» Эдуард Басурин признался, что оккупированные боевиками территории восточной Украины, не является самостоятельной единицей, а за ОРДЛО стоят «другие страны». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Басурина.

«Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинское правительство полностью исключает возможность предоставления особого статуса оккупированному боевиками Донбассу с так называемым «право вето», которое позволило бы региону блокировать стратегические решения украинского государства. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Власти» ОРДЛО ожидают процветания «республик»: «депутат» назвал условие

В «ДНР» рассчитывают, что признание «республик» Россией даст им международный статус

«Плановые зачистки с тотальным уничтожением мирного населения»: «эксперт» из РФ озвучил планы ВСУ по Донбассу

В ОРДЛО якобы начнутся зачистки, сопровождающиеся уничтожением мирных граждан

На пороге войны: НВФ «ЛДНР» после ротации усилены снайперами и расчетами ПТРК

Ситуация в рядах членов НВФ «ЛДНР» напряженная

Пушилин уверяет, что силы ОРДО справятся с ВСУ «своими силами»

НВФ готовы в силу своих возможностей

Гороскоп на 3 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

В этот день астрологи советуют отказаться от самокритики.

Киевский суд арестовал начальника охраны Януковича

Органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве