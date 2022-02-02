«Мы предупреждаем!»: Басурин признался, что за ОРДЛО «стоят другие страны»

Басурин, обсуждая перспективы Украины по возвращению своей территории военным путем, признался, что «ДНР» не является самостоятельной единицей
Член НВФ «ДНР» Эдуард Басурин признался, что оккупированные боевиками территории восточной Украины, не является самостоятельной единицей, а за ОРДЛО стоят «другие страны». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Басурина.
«Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас», — отметил он.
Ранее сообщалось, что украинское правительство полностью исключает возможность предоставления особого статуса оккупированному боевиками Донбассу с так называемым «право вето», которое позволило бы региону блокировать стратегические решения украинского государства.
Average Rating