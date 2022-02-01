Общество

В ОРДО появились новые ограничения: Пушилин внедрил важные изменения для дончан

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным были внесены изменения в свой «указ» «О введении режима повышенной готовности».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Согласно внесённым изменениям, ужесточаются карантинные ограничения из-за коронавируса. Теперь, срок нахождения на самоизоляции лиц, которые проживают, или имели контакт с больными на коронавирус, сокращается с 14 до 7 дней.

Также изменения коснулись условий посещений учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания. Теперь в них можно будет находиться только при наличии у посетителя медицинского документа о проведенной вакцинации против коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании.

Запрещается проводить спортивные соревнования и массовые мероприятия с участием детей — только при наличии соответствующего заключения органа, который осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Так же в срок до двадцатого февраля 2022 года должна быть обеспечена иммунизация против коронавируса по эпидемическим показаниям не менее 90% работников. В том числе особ, ранее вакцинированных, а также тех, кто переболел COVID-19 не более 6 месяцев назад. Исключением являются лица, которые имеют медицинские противопоказания для проведения вакцинации

Данные изменения вступают в силу с 10.02. 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин издал «указ» по действию комендантского часа в ОРДО.

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