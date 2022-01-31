Общество

В районе проведения ООС служебный пёс ВСУ отгрыз себе лапу, но в «плен» не сдался

На Донбассе, возле украинских военных преданно несут службу и четвероногие защитники. Речь идёт о кошках и собаках, которые для военных становятся не просто любимцами а собратьями и сослуживцами.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Офицером ВСУ Еленой Белозёрской была рассказана невероятная история о служебном псе, породы Кане-корсо и по кличке «Вася», который  выбрал увечье смерти у окопов оккупантов. Данный пёс служил в разведывательном взводе морской пехоты.

«Пёс прошел ППД, полигоны и сектор. Долгие месяцы жил в блиндаже наравне с другими военными. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами — все как у людей», — написала Белозерская.

Но однажды обнаружили, что «Вася» пропал и все кинулись на его поиски. И уже при поднятии дрона все увидели, что он оказался в ловушке, перед окопами боевиков. Там «Вася» запутался в колючей проволоке. Спасение животного на линии боевого столкновения было практически невозможным, потому как пролезть туда было очень тяжело.

Невзирая на риск, бойцы ВСУ все равно уже собрались идти выручать своего четвероногого побратима. Но тот их опередил — через три дня собака вернулась.

«Васька пришел. Он отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену», — резюмировала Белозерская.

Пса отправили в тыл и сейчас «Вася»  живет в семье родителей одного из украинских военных на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее сообщалось, Гиркин (Стрелков) заявил, что больше не поедет воевать на Донбасс.

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