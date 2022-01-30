В Госдуме РФ озвучили задачи российских подразделений НВФ, которые были направлены в ОРДЛО

Сейчас ситуация на Донбассе «крайне взрывоопасная»

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Члены незаконных вооруженных формирований из отрядов Союза Добровольцев Донбасса будут выполнять в ОРДЛО специальные задания. Об этом заявил «депутат» Госдумы РФ, глава СДД Александр Бородай, передает УРА-Информ.

«Конечно, есть часть информации, которую я никак не могу выдать в прессу. Поэтому численность подразделений я комментировать не буду, а про непосредственные задачи подразделения, скажу, что они скорее будут специальные, чем обычные стандартные», — сообщил он.

Среди тех, кто хочет вернуться в ОРДО, как отметил Бородай, есть «весьма узнаваемые лица».

«Может не в самых широких кругах, но точно в тех, кто интересуется этой проблематикой», — добавил он.

Сейчас ситуация на Донбассе, как подчеркнул Бородай, «крайне взрывоопасная».

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин заявил катарскому телевидению о «причинах» конфликта на оккупированном украинском Донбассе.