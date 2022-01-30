Общество

Стало известно, кто готовит жителей ОРДЛО к обострению и «поддаёт жару»

Жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей рассказали о том, кто их готовит к обострению ситуации на Донбассе.

Время чтения: 1 Мин. , 6 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Как сообщил Telegram-канал «Донбасский кейс» если смотреть на последние новости и события в так называемых «Л/ДНР», то складывается впечатление, что местных  жителей настоятельно подготавливают к серьёзному обострению.

В средствах массовой информации очень часто публикуется информация о провокациях на фронте, постоянно напоминают об окончании срока комендантского часа.

В данном контексте стоить уделить внимание сообщению о том, что местные граждане, которые уже получили российские паспорта, могут быть призваны в российскую армию.

И это уже служит не «безобидным» предложением пойти «на службу» в НВФ «Л/ДНР» на контрактной основе. Это уже является обязанностью обладателя паспорта РФ, пишет автор паблика.

Еще об одной тревожной новости заявил он: в России готовятся к наплыву жителей из ОРДЛО и на законодательном уровне. В их планы входит  введение института «временной защиты» для беженцев.

«Может ли это означать, что в Кремле готовятся к «массовому исходу» местных жителей из ОРДЛО из-за значительной активизации боевых действий? Не исключено…».

Поддаёт «жару» жителям ОРДЛО и так называемый «замначальник управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, который, среди прочего, сделал заявление, что разработкой плана наступательной операции в Донбассе занимаются якобы в генштабе ВСУ под руководством советников из США.

Напомним, ранее сообщалось, Советник главы самопровозглашённой  так называемой «ЛНР» Родион Мирошник рассказал о чем «мечтают» американские граждане на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Обращение Яроша к Зеленскому: «Нужно хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре»

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети «Фейсбук» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Гороскоп на следующую неделю с 31 января по 6 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звёзды

Что ожидает на предстоящей неделе представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп.

Мирошник озвучил «мечту» американцев на Донбассе

Советник главы самопровозглашённой так называемой «ЛНР» Родион Мирошник рассказал о чем «мечтают» американские граждане на Донбассе.

Басурин рассказал об «экономических махинациях» Киева и спрогнозировал когда наступит мир на Донбассе

Так называемым «зам начальником управления народной милиции ДНР» Эдуардом Басуриным было заявлено, что истерия в ожидании атаки России на украинские территории служит, якобы прикрытием «экономических махинаций» Киева.

Соцвыплаты в ОРДЛО: Путин дал важное поручение российским властям по «Л/ДНР»

О признании так называемы «Л/ДНР» говорят уже давно. И похоже, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал первый шаг к их признанию

В России заявляют о возвращении части войск в места постоянного базирования

Двадцать пятого января Западными и Южными военными округами Российской Федерации было объявлено о проведении проверки боевой готовности и дальнейшей передислокацией на удалённые полигоны.