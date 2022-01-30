Стало известно, кто готовит жителей ОРДЛО к обострению и «поддаёт жару»

Жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей рассказали о том, кто их готовит к обострению ситуации на Донбассе.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Как сообщил Telegram-канал «Донбасский кейс» если смотреть на последние новости и события в так называемых «Л/ДНР», то складывается впечатление, что местных жителей настоятельно подготавливают к серьёзному обострению.

В средствах массовой информации очень часто публикуется информация о провокациях на фронте, постоянно напоминают об окончании срока комендантского часа.

В данном контексте стоить уделить внимание сообщению о том, что местные граждане, которые уже получили российские паспорта, могут быть призваны в российскую армию.

И это уже служит не «безобидным» предложением пойти «на службу» в НВФ «Л/ДНР» на контрактной основе. Это уже является обязанностью обладателя паспорта РФ, пишет автор паблика.

Еще об одной тревожной новости заявил он: в России готовятся к наплыву жителей из ОРДЛО и на законодательном уровне. В их планы входит введение института «временной защиты» для беженцев.

«Может ли это означать, что в Кремле готовятся к «массовому исходу» местных жителей из ОРДЛО из-за значительной активизации боевых действий? Не исключено…».

Поддаёт «жару» жителям ОРДЛО и так называемый «замначальник управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, который, среди прочего, сделал заявление, что разработкой плана наступательной операции в Донбассе занимаются якобы в генштабе ВСУ под руководством советников из США.

Напомним, ранее сообщалось, Советник главы самопровозглашённой так называемой «ЛНР» Родион Мирошник рассказал о чем «мечтают» американские граждане на Донбассе.