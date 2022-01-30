Гороскоп на 31 января понедельник для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда можно не сдерживать свои эмоции.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Если Овны ранее не подкрепили свои договорённости на бумаге или были упущены какие-то нюансы в договоре, в этот день можно ждать «вылазки» подводных камней. Из-за чего вы можете оказаться в не очень приятном положении. Астролог утверждает, что может потребоваться много времени и усилий, чтобы всё исправить.

Телец.

Тельцы в этот день смогут почувствовать облегчение: дела, которые находились в подвешенном состоянии, сдвинутся с мёртвой точки, отношения выйдут из тупика, а у вас как будто откроется второе дыхание.

Близнецы.

Если в понедельник ваши близкие чем-то вас обидят или что-то сделают не так, не нужно молчать, не нужно копить в себе недовольство. Астролог советует лучше сразу спокойно сказать о том, что вам не нравится, чем потом стать огнедышащим монстром, сжигающим всё вокруг.

Рак.

Для Раков день будет благоприятным для коллективной работы, где если что, смогут помочь и прикрыть. Индивидуальные проекты пока отложите до более благоприятного периода, в понедельник ими заниматься будет рискованно.

Лев.

Львам в этот день будет противопоказан любого рода риск, а любые проблемы в понедельник стоит решать строго по мере поступления. Астролог советует не откладывать ничего на потом, так как это может привести к неприятным последствиям и финансовым потерям.

Дева.

Девы в этот день, если смогут усмирить своё эго и отступить, выиграют в долгосрочной перспективе. А вот если поддадутся искушению, и с пеной у рта будут отстаивать свои интересы, рискуют много потерять в дальнейшем. Астролог советует в понедельник быть стратегом.

Весы.

Астролог советует Весам в этот день больше планировать и разделять те сферы жизни, которые не должны пересекаться. Астролог советует не смешивать личные дела и профессиональные, так как току не будет ни там, ни там.

Скорпион.

Астролог советует Скорпионам быть в этот день внимательными в коммуникациях. Так как в понедельник будет большая вероятность недопонимания в общении с окружающими. Кто-то что-то не так услышал, кто-то недослушал, и как итог, общая картина исказилась.

Стрелец.

Стрельцам в этот день будет сопутствовать успех в ваших деловых предприятиях. Но астролог не рекомендует рисковать и пускаться в необдуманные авантюры. В понедельник вам нужна только холодная голова и чёткий бизнес-план!

Козерог.

У Козерогов хоть будут и профессиональные успехи, и карьерные достижения, но они не смогут осчастливить их. В этот день вы можете ощущать некое разочарование и эмоциональный спад из-за того, что ваши профессиональные успехи мешают вашей личной жизни.

Водолей.

Водолеям в этот день захочется совершить какой-то важный поступок, который возможно изменит их жизнь. Астролог советует, перед тем как запускать глобальные перемены, стоит убедиться, что все старые долги закрыты, и ничто из прошлого не сможет помешать вам реализовывать новые планы.

Рыбы.

В этот день Рыбы, которые долго испытывали, наконец-то, развеется. Вам станет намного легче договариваться с партнёрами и не чувствовать себя ущемлённым. Астролог утверждает, что теперь вы готовы строить новые планы и идти вперёд.

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