Гиркин (Стрелков) заявил, что больше не поедет воевать на Донбасс

Бывший командир подразделений незаконных вооружённых формирований так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) объяснил причину, по какой он не собирается ехать воевать на Восток Украины.
Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.
В интервью, данному одному из российских СМИ, Гиркин (Стрелков) сказал, что не поедет на Донбасс поддерживать так называемое «ополчение» в случае обострения ситуации.
Так, же комментируя ситуацию на Донбассе, им было отмечено:
«Я не верю, что ко мне кто-то лично будет обращаться с данными предложениями. Я не буду пытаться ехать в качестве партизана и воевать против всех, пытаться перейти нелегально границу. Староват я уже для подобных операций».
Напомним, ранее сообщалось, Так называемым «зам начальником управления народной милиции ДНР» Эдуардом Басуриным было заявлено, что истерия в ожидании атаки России на украинские территории служит, якобы прикрытием «экономических махинаций» Киева.
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