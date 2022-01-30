Байден дал Зеленскому 3 месяца – инсайдер ОП сообщил, какой ультиматум был поставлен Украине

Стало известно, что лидер Соединенных Штатов и глава Украинского государства Владимир Зеленский провели важный телефонный разговор. Выяснилось, что официальный представитель Америки поставил Зеленскому те условия, которые в теории могут вызвать серьезные сложности для функционеров ОП.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента рассказал, что Байден дал Зеленскому 3 месяца для того, дабы тот реализовал политическую часть Минских соглашений. Тем временем, посольство Америки решило вынести предупреждение Банковой насчет последствий. Нам были переданы все схемы офшорных компаний, принадлежащих Шефиру и Тимошенко», — сообщил в начале инсайдер.

Затем источник ближе к концу уточнил, что для Банковой наступила черная полоса. Более того, не исключается, что приближенные к Зеленскому люди могут стать «токсичными» для представителей Запада.

«ФБР начнет расследовать коррупционные схемы чиновников Украины, если Украина решит отказаться от выполнения Минских соглашений», — заключил источник.

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