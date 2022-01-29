Сердючка ответила Бородаю: «Лучше быть придурком, чем террористом»

Видео, в котором Верка Сердючка поёт нашумевший хит о лидере националистов Украины «Батько-нащ Бандера» в Росси вызвало осень острую реакцию. Из-за чего возник скандал

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Известным украинским певцом Андреем Данилко, который выступает под псевдонимом «Верка Сердючка» в одном из теле эфиров украинского телевидения были даны ответы на претензии депутата Государственной Думы Росси, который участвовал в оккупации Донбасса Александру Бородаю.

Бородай после исполнении данной песни разразился оскорблениями в сторону украинского артиста. Он потребовал, чтобы Данилко запретили въезд на территорию Российской Федерации, так как по его словам в России и «свих придурков хватает».

Данилко данная угроза не впечатлила. Более того, он заявил, что «пусть запрещают, что хотят».

Певец припомнил Бородаю о его террористическом прошлом, в частности, пост «премьер-министра ДНР», который он занял сразу же, после оккупации в 2014 году.

«Лучше быть придурком, чем террористом», — было подчёркнуто Данилко.

Известный певец также сообщил, что песня о Бандере была импровизацией на волне ее популярности.

Напомним, ранее сообщалось, Снежана Егорова сделала скандальное заявление: «Я поддерживаю Путина».