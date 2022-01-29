Басурин рассказал об «экономических махинациях» Киева и спрогнозировал когда наступит мир на Донбассе

Так называемым «зам начальником управления народной милиции ДНР» Эдуардом Басуриным было заявлено, что истерия в ожидании атаки России на украинские территории служит, якобы прикрытием «экономических махинаций» Киева.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Со слов боевика, данные «экономические махинации» связаны с формированием полулегальных армий.

«Возможно, идет закладка различного рода оружия в «схроны». На будущее», -так прокомментировал Басурин создание батальонов территориальной обороны в Украине.

«Мобилизуют тербатов по всей территории Украины. На сегодняшний день их около 10000−15 000 действующих человек. А по необходимости они могут мобилизовать до 130 00 граждан», — заверил он.

Басурин затруднился с ответом, куда же якобы будут направлены действия этих «партизан» .

«Если на свержение нынешней власти, то «может скорей у нас война закончится и наступит мир», — заявил Басурин.

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО рекомендуют отказаться от поездок из Украины в «Л/ДНР»: «Опасно и могут быть проблемы».