Общество

В ОРДО недовольны, что информацию о вербовке в ЧВК «просочилась» в интернет

Ходаковскому пришлось сделать пояснение

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После того, как бывший основатель батальона «Восток» возмутился, что в «ДНР» орудуют «рекрутеры» ЧВК для работы в Сирии и других «горячих точках», на него обрушился шквал критики. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пояснения Ходаковского в своем телеграм-канале.

«Вербовка уже сегодня угрожает нам оттоком из действующих частей обстрелянных солдат и офицеров, которым предлагают восхищающие своими размерами денежные вознаграждения», — отметил он.

На теме вербовки в ЧВК, как подчеркнул Ходаковский, зарабатывают многочисленные вербующие прослойки.

«Мы проводим мониторинг ситуации и понимаем, что в числе вербуемых немало нестабильных элементов, по разным причинам покинувших действующие подразделения, и никакой фильтрации в силу специфики ЧВК в наших условиях не предусматривается. В недалеком прошлом было потрачено немало усилий, чтобы структурировать наш силовой ресурс, и чтобы по улицам не болтались легализованные военной обстановкой разрозненные отряды, — повторение истории никого не обрадует», — добавил боевик.

В «ДНР» же подумали, что таким образом Ходаковский проинформировал украинскую контразведку о вербовке в ЧВК членов НВФ «ДНР».

«После слива информации по ЧВК, Ходаковский джан благоразумно объясняет свои действия благими намерениями. Он невиновник, не имел умысла слить инфу украинским партнерам», — прокомментировал пост основателя «Востока».

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса начался активный вербовочный процесс в ЧВК.

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