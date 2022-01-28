Общество

В «ДНР» заявили о захвате ВСУ важного опорного пункта НВФ

Татарский возмущается из-за молчания «командования ДНР»

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Член НВФ и так называемый «военкор ДНР» Владлен Татарский в своем Телеграмм-канале заявил о захвате опорного пункта НВФ «ДНР» украинскими военными. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его паблик.

«Подробностей мало, но пока вот что известно на данный момент: ДРГ противника на Светлодарской Дуге (7-я бригада) захватила опорник. Выбить к вечеру их не получилось. Точных данных о наших потерях нет», — отметил Татарский.

Помимо этого, слова Татарского подтвердил Телеграмм-канал НВФ «Степной Ветер».

«Захвачен опорник в ЛНР! Украина таки пошла на обострение, пощупали на прочность оборону военных. Итог — один двухсотый. Ответка пошла соразмерно, по результатам пока инфы нет. В ближайшее время должны быть заявления официальных лиц армии ЛНР», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военный конфликт на оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донбассе разгорится с 90%-ной вероятностью, а также закончиться «победой ДНР».

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