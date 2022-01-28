На Донбассе зафиксировали прибытие «американских военных» из Academi

Лещенко сообщил, что на подконтрольной Украине части Донбасса якобы находится целый арсенал иностранного вооружения
Подразделения пророссийских боевиков «ЛНР» «заметили» на оккупированном Донбассе американских военных из частной военной компании Academi. Об этом заявил так называемый «начальник управления народной милиции ЛНР» Ян Лещенко, передает УРА-Информ.
«Разведка ЛНР», как отметил Лещенко, якобы располагает достоверными сведениями о нахождении на Донбассе американских военных.«В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Кремль немедленно должен вмешаться в военный конфликт на оккупированном украинском Донбассе, так как в подразделениях боевиков «ЛДНР» происходит «трэш и ад».
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