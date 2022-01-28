На Донбассе зафиксировали прибытие «американских военных» из Academi

Лещенко сообщил, что на подконтрольной Украине части Донбасса якобы находится целый арсенал иностранного вооружения

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Подразделения пророссийских боевиков «ЛНР» «заметили» на оккупированном Донбассе американских военных из частной военной компании Academi. Об этом заявил так называемый «начальник управления народной милиции ЛНР» Ян Лещенко, передает УРА-Информ.

«Разведка ЛНР», как отметил Лещенко, якобы располагает достоверными сведениями о нахождении на Донбассе американских военных.«В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Кремль немедленно должен вмешаться в военный конфликт на оккупированном украинском Донбассе, так как в подразделениях боевиков «ЛДНР» происходит «трэш и ад».