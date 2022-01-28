Гороскоп на 29 января субботу для всех знаков Зодиака: что обещает астролог

День будет благоприятным для любых начинаний – для них в это время сложатся удачные условия

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

В этот день Овнам придётся выступать в роли посредника в чьём-то споре, и эта миссия окажется не слишком приятной. Астролог советует не переусердствовать с физической активностью и тренировками, так как субботу возможны травмы или переутомления.

Телец.

Астролог советует Тельцам в этот день перестать распыляться и отвлекаться на всякие пустяки. В течение дня будет важно сосредоточиться на первоочередных задачах. А к вечеру уже можно будет и побездельничать.

Близнецы.

Близнецам астролог советует в этот день избавляться от беспокойства и негатива. Так как это очень может плохо повлиять на вашу психику и на ваше самочувствие. Вы со всем сможете справиться, если не будете загоняться по пустякам.

Рак.

Ракам астролог советует в этот день начать воспитывать в себе коммерческое мышление. Не нужно браться за малооплачиваемые проекты, но зато интересные. И не нужно стесняться повышать цену и запрашивать больше за свои труды.

Лев.

Львам в этот день нужно постараться излагать свои мысли предельно ясно и кратко. Так как в субботу велика вероятность того что вас могут неправильно понять. И это может вызвать промахи в работе. Поэтому лучше следить за своей речью.

Дева.

Девам в этот день астролог советует довериться Вселенной, она лучше знает, что вам нужно. В субботу постарайтесь не идти напролом, а расслабьтесь и просто ждите в счастливом предвкушении.

Весы.

Если Весы не будут в этот день следовать чужим правилам, они ничего не потеряют, наоборот, ощутят себя более свободными. Ваше окружение по достоинству оценят вашу независимость и нестандартное поведение — ещё и будет просить совета у вас.

Скорпион.

Скорпионов может ждать в этот день появление новых возможностей в их повседневной рутине. Так же вам в субботу может поступить интересное предложение или помощь. Астролог утверждает, что это ,в любом случае, отлично скажется на ваших делах и финансовом положении.

Стрелец.

Стрельцам в этот день астролог советует лучше плыть по течению и вообще быть, подобно воде. Постарайтесь огибать препятствия, принимая требуемую форму. В субботу нужно приспосабливаться и развивать текучесть.

Козерог.

Козерогам в этот день нужно стараться не следовать общепринятым правилам, а пытаться творчески подходить к работе. Астролог советует добавить спонтанности и вдохновения.

Водолей.

Водолеи в этот день будут полны энергии, деятельны и, подобно торнадо, будут быстрыми, снося всех окружающих со своего пути. Астролог советует сбавить обороты, так как у людей может остаться неприятный осадок от ваших действий.

Рыбы.

Рыбы могут в этот день почувствовать недомогание, связанное с их чрезмерным трудоголизмом. Астролог советует замедлить темп и обязательно находить время для того, чтобы отдохнуть.

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