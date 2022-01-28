«Где справедливость?»: Ходаковский возмущен происходящим в ОРДЛО

Он с возмущением отмечает, что «власти ох… нели»

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На временно оккупированных территориях Донбасса начался активный вербовочный процесс в ЧВК. Об этом в своем Телеграмм-канале заявил бывший командир батальона НВФ «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

Он возмущен тем, что «власти ох… нели». Ведь накануне военного обострения на передовой «людей сманивают за деньги решать задачи в Ливии».

«А если это для местных задач, — то тысячи нормальных мужиков будут погибать за Родину, имея за душой небогатую зарплату, а отдельные представители будут за то же самое получать зарплаты, в десятки раз большие, — где справедливость? Если у кого-то есть лишние деньги — поднимите зарплату корпусникам и прочим фронтовикам, чтобы люди охотнее шли в армию, а не разворачивайте здесь вербовку под непонятные цели, — нашли где.», — подчеркнул Ходаковский.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы продолжают готовиться к наступлению на оккупированном боевиками Донбассе, а Кремль ничего не делает для того чтобы поддержать «республики». При этом есть все поводы считать войну РФ и Украины неизбежной.