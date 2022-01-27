Общество

Жителей ОРДО ждут новые неприятности: Пушилин заявил о подготовке химатак

Ранее Украина сообщала о том, что в неподконтрольной украинскому правительству Горловке произошла утечка химикатов и добавил

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Украинское правительство якобы может готовить постановочные химические атаки непосредственно вдоль линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом сообщает так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что ранее Украина сообщала о том, что в оккупированной пророссийскими боевиками Горловке произошла утечка химикатов.

«Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран. 

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