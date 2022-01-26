Общество

«Возьму автомат, буду грызть землю и рвать россиян»: житель Харькова шокировал российских пропагандистов

Другие опрашиваемые, в основном женщины, говорили о надежде, что масштабного вторжения России в Украину не будет

Время чтения: 31 Секунд

На днях телеканал «Настоящее время» провел опрос среди харьковчан. Жителям задавали вопрос, что они будут делать в случае нападения России. Харьковчанин ответил весьма однозначно, чем напугал пророссийских пропагандистов. Об этом пишет УРА-Информ.

«Если Россия нападет — возьму автомат и пойду воевать. Семью вывезу на дачу, закупил продукты и бензин. Я готов воевать хоть завтра, дадут автомат — землю буду грызть, буду рвать их, как только могу», — сообщил на камеру один из респондентов.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Анатолий Вассерман заявил, что украинской нации не существует, а украинский народ и вовсе «сочинили». Также, по его мнению, он является «источником опасности». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Могут быть серьезные проблемы»: жителей ОРДЛО предупредили об опасности поездок из Украины в «ЛДНР»

Жители советуют не рисковать и не ехать в ОРДЛО без необходимости

«Машина уже запущена»: Пушилин прокомментировал обострение на Донбассе

Украина якобы из-за нагнетания ситуации столкнулась с экономическими проблемами

Снежана Егорова сделала скандальное заявление: «Я поддерживаю Путина»

Украинской телеведущей Снежаной Егоровой на своей странице в социальной сети «Фейсбук» было сделано скандальное заявление.

Пушилин предупредил украинцев, к чему приведут заявления Зеленского

Так отреагировал Пушилин на слова обращенные Зеленским к руководству службы внешней разведки

Жители ОРДО рекомендуют отказаться от поездок из Украины в «Л/ДНР»: «Опасно и могут быть проблемы»

Жители ОРДО в социальных сетях сообщают об опасности поездок из Украины в так называемые «Л/ДНР».

Гороскоп на 27 января четверг для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День располагает к ответственному подходу и размышлениям о самых серьезных вещах. Это хороший момент для проработки застарелых проблем