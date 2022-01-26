«Возьму автомат, буду грызть землю и рвать россиян»: житель Харькова шокировал российских пропагандистов

Другие опрашиваемые, в основном женщины, говорили о надежде, что масштабного вторжения России в Украину не будет

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На днях телеканал «Настоящее время» провел опрос среди харьковчан. Жителям задавали вопрос, что они будут делать в случае нападения России. Харьковчанин ответил весьма однозначно, чем напугал пророссийских пропагандистов. Об этом пишет УРА-Информ.

«Если Россия нападет — возьму автомат и пойду воевать. Семью вывезу на дачу, закупил продукты и бензин. Я готов воевать хоть завтра, дадут автомат — землю буду грызть, буду рвать их, как только могу», — сообщил на камеру один из респондентов.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Анатолий Вассерман заявил, что украинской нации не существует, а украинский народ и вовсе «сочинили». Также, по его мнению, он является «источником опасности».