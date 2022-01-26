Власти Украины якобы могут воспользоваться отъездом президента РФ Владимира Путина в Пекин

Время чтения: 40 Секунд

Полномасштабная война на оккупированном Донбассе якобы может начаться во время открытия зимней Олимпиады в Китае, однако, при этом, она якобы может закончится «полным восстановлением границ ЛДНР». Об этом сообщает российский «военный корреспондент» Александр Коц, передает УРА-Информ.

«Стоит Зеленскому напомнить, что принуждение к миру Грузии в 2008-м кончилось не только признанием Абхазии и Южной Осетии, но и восстановлением их территорий в советских границах. ДНР и ЛНР сегодня занимают лишь „обрубок“ — 1/3 от Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, Славянск, Краматорск, Северодонецк остались под контролем Киева. Донбасс ждет, когда Украина эти земли и города вернет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донбасса в подвалах, а также СИЗО «МГБ» на сидят десятки «шпионов» из соцсетей, у которых при пересечении КПВВ якобы нашли фото, а также сообщения в личной переписке местные «силовики».