В России хотят официально поставлять в «Л/ДНР» вооружение: депутат Госдумы рассказал, как и почему это будет происходить

В Государственной думе Российской Федерации рассказали, по какой причине и как будет происходить поставки некого вида вооружения на временно оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Юрием Швыткиным было заявлено, что поставки отдельных видов оружия в так называемые «Л/ДНР» возможны. При этом, российскими военными граница пересекаться не будет.

Россия планирует поставлять оборонительное вооружение с целью повышения обороноспособности ОРДЛО в рамках военно-технического ответа, который является одним из пунктов предложений РФ по гарантиям безопасности.

Со слов Швыткина, на данный момент со стороны России, якобы прилагаются все усилия, чтобы защитить «своих» граждан в так называемых «Л/ДНР», когда НАТО снабжает Украину современным вооружением.

«Мы, со своей стороны не можем оставаться безучастными в данном вопросе», — сказал Швыткин.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, как жители ОРДЛО относятся к вероятности большой войны.