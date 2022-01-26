Общество

В ОРДО заявили о предотвращении «диверсии ВСУ»

НВФ якобы обнаружили вблизи Докучаевска схрон

Время чтения: 37 Секунд

Сотрудники «министерства государственной безопасности ДНР» якобы предотвратило «диверсию спецслужб Украины» вблизи оккупированного украинского Докучаевска. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МГБ ДНР», передает УРА-Информ.

Члены незаконных вооруженных формирований якобы обнаружили вблизи оккупированного ними Докучаевска схрон, который был оборудован в одном из заброшенных домов. по информации «МБ ДНР» в нем находилось 1,6 кг тротила, 20 ручных гранат, а также 15 выстрелов к гранатомету.

«По имеющейся информации данные боеприпасы подготовлены агентами украинских спецслужб для дальнейшего использования при проведении серии диверсий и террористических актов в целях дестабилизации обстановки в республике», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР народной милиции», экстренных служб и «ведомств республики» уже проходят подготовку к возможным наступательным действиям со стороны Украины с переходом в контрнаступление.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Крушению МН -17 на Донбассе: «ихтамнеты» утверждают о том, что они непричастны

Об этом заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов

В ОРДЛО началась подготовка прифронтовых районов Донбасса к эвакуации

Военные госпитали якобы готовят места для хранения донорской крови и готовятся к развертыванию дополнительных койко-мест

В России хотят официально поставлять в «Л/ДНР» вооружение: депутат Госдумы рассказал, как и почему это будет происходить

В Государственной думе Российской Федерации рассказали, по какой причине и как будет происходить поставки некого вида вооружения на временно оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей.

Пушилин сделал смелое заявление: «ДНР» готовы перейти в контрнаступление против ВСУ

ВСУ якобы продолжают наращивать силы на передовой Донбасса

Военкор из ОРДЛО прогнозирует захват «ЛДНР» Мариуполя, Славянска, Краматорска, Северодонецка

Власти Украины якобы могут воспользоваться отъездом президента РФ Владимира Путина в Пекин

«Могут быть серьезные проблемы»: жителей ОРДЛО предупредили об опасности поездок из Украины в «ЛДНР»

Жители советуют не рисковать и не ехать в ОРДЛО без необходимости