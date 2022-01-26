В ОРДО заявили о предотвращении «диверсии ВСУ»

НВФ якобы обнаружили вблизи Докучаевска схрон

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Сотрудники «министерства государственной безопасности ДНР» якобы предотвратило «диверсию спецслужб Украины» вблизи оккупированного украинского Докучаевска. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МГБ ДНР», передает УРА-Информ.

Члены незаконных вооруженных формирований якобы обнаружили вблизи оккупированного ними Докучаевска схрон, который был оборудован в одном из заброшенных домов. по информации «МБ ДНР» в нем находилось 1,6 кг тротила, 20 ручных гранат, а также 15 выстрелов к гранатомету.

«По имеющейся информации данные боеприпасы подготовлены агентами украинских спецслужб для дальнейшего использования при проведении серии диверсий и террористических актов в целях дестабилизации обстановки в республике», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР народной милиции», экстренных служб и «ведомств республики» уже проходят подготовку к возможным наступательным действиям со стороны Украины с переходом в контрнаступление.