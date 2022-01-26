В ОРДЛО началась подготовка прифронтовых районов Донбасса к эвакуации

Военные госпитали якобы готовят места для хранения донорской крови и готовятся к развертыванию дополнительных койко-мест

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Украинское правительство якобы ведет подготовку к возможной эвакуации жителей, что обитают на прифронтовых населенных пунктов украинского Донбасса. Об этом заявил так называемый «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан», — отметил Басурин со ссылкой на «разведку».

Украинские военные госпитали, как считает Басурин, готовят места для хранения донорской крови, а также проводят подготовку к развертыванию дополнительных койко-мест.

Ранее сообщалось, что сотрудники «министерства государственной безопасности ДНР» якобы предотвратило «диверсию спецслужб Украины» вблизи оккупированного украинского Докучаевска.