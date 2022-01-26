Стало известно, как жители ОРДЛО относятся к вероятности большой войны

Из-за угрозы возможного вторжения России в Украину жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей особенно остро реагируют на данную информацию.

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Об этой информации сообщил Апостроф, передает Ura-inform.

Со слов граждан, которые проживают на территории оккупированного Донецка и Макеевки, паники в городах нет. Во-первых, потому, что на сегодняшний день, кроме заявлений Кремля и их ставленников на местах в ОРДЛО, никаких приготовлений, которые бы указывали на наступление, жители они не видят.

«Пока сохраняется относительное спокойствие. Паники и ажиотажа нет. Никто не закупает гречку, макароны, соль и спички. Правда, и в 2014 году ажиотажа тоже не наблюдалось, а военные действия началась внезапно. Такое не афишируется никак. Потому, все может начаться либо внезапно, либо не начаться вообще», — рассказал житель Макеевки.

Так же он отмечает, что даже если бы люди и начали паниковать, то существенно картина не поменялась. По причине того, что гражданам ОРДЛО просто не за что готовиться к войне, им еле-еле хватает средств на текущие потребности, и лишний пакет сахара могут себе позволить не все.

Помимо этого, жителями ОРДЛО заявляют, что из-за событий последних лет, которые происходят на Донбассе, у людей уже просто не осталось моральных сил для паники.

«Обычным местным жителям, в общем-то, глубоко все равно, начнётся что-то или нет. Честно скажу, угрозу наступления ВСУ люди не воспринимают, как что-то реальное и опасное. Ведь все понимают, что Украина связана международными обязательствами и не пойдёт на радикальные действия. Поэтому, с одной стороны, заявлениям «местных властей» люди не верят, как бы те не старались», — сказала дончанка.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно как мошенники в ОРДО «зарабатывают» на пенсионерах.