Общество

Пушилин сделал смелое заявление: «ДНР» готовы перейти в контрнаступление против ВСУ

ВСУ якобы продолжают наращивать силы на передовой Донбасса

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Подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР народной милиции», экстренных служб и «ведомств республики» уже проходят подготовку к возможным наступательным действиям со стороны Украины с переходом в контрнаступление. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

ВСУ, по заявлению Пушилина, якобы продолжают наращивать силы на передовой оккупированного украинского Донбасса.

«Мы максимально приложили усилия для слаженности подразделений, отработки совместных действий, чтобы экстренные службы и соответствующие профильные министерства и ведомства, которые будут задействованы в случае наступательных действий со стороны Украины, и выдержали атаку, и при этом могли перейти в контрнаступление. По-другому ситуация развиваться не может», — подчеркнул «глава ДНР».

Ранее сообщалось, что полномасштабная война на оккупированном Донбассе якобы может начаться во время открытия зимней Олимпиады в Китае, однако, при этом, она якобы может закончится «полным восстановлением границ ЛДНР». 

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