Крушению МН -17 на Донбассе: «ихтамнеты» утверждают о том, что они непричастны

Об этом заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов

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Российская Федерация изо всех сил пытается убедить мировое сообщество в том, что она непричастна к войне на оккупированном ныне востоке Украины, не контролирует оккупированные территории Донбасса, ни напрямую, ни через вооруженные силы. Об этом заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов на заседании по делу о крушении Boeing (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, передает УРА-Информ.

«Отсутствуют какие-либо убедительные доказательства поставок оружия из Российской Федерации на Донбасс. Слухи, фейки и утверждения «хайли лайкли». К слову, ополченцы в открытых источниках отмечают, что на Донбассе достаточного украинского оружия», — отметил Виноградов.

Ранее сообщалось, что украинское правительство якобы ведет подготовку к возможной эвакуации жителей, что обитают на прифронтовых населенных пунктов украинского Донбасса.