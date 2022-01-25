Общество

Стало известно как мошенники в ОРДО «зарабатывают» на пенсионерах

Жители, проживающие на неподконтрольной Украине Донецкой области, жалуются на фирмы, помогающие им «оформить пенсии и получить банковские каты». Представители данных фирм сотрудничают с пенсионерами по определённым договорённостям и якобы помогают им получать пенсионные выплаты.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Очевидцы рассказывают, что граждан везут в Ростов, там руководители  данных «фирм» оформляют на себя доверенность, с целью получения карточки за тех, кто не может в силу причин выехать в Украину. И обещают в скором времени  доставить карту, а сняв наличные средства, не отдают их, придумывая разного вида отговорки.

Данные «фирмы» якобы имеют легальный статус, а если они ещё заключают договора, то доверчивые пенсионеры им верят. Сообщается,  что данные случаи обмана не являются единичными.

«Доверчивостью пенсионеров  и пользуются аферисты, которые только за доставку денежных средств с территории Украины в ОРДО, берут десять процентов от суммы, при этом сумма должна быть выше 15 000 гривен на карте», — сказано в сообщении.

Местными блогерами отмечается, что «у тех, кто занимается таким бизнесом, средний еженедельный  доход составляет от 15 000−30 000 гривен».

Напомним, ранее сообщалось, Белковский предрёк новую судьбу Донбассу к Олимпиаде в Пекине.

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