Стало известно, где почти месяц провела Тимошенко: СМИ раскрыли подробности

Средствам массовой информации удалось узнать, где почти месяц находилась Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Народный депутат жила с мыслями о возможном вторжении Российской Федерации в Украину, находясь при этом в Дубае.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Сообщается, что Тимошенко с двадцать седьмого декабря по двадцать третье января пребывала в Объединенных Арабских Эмиратах. Оттуда она вернулась лишь накануне согласительного совета в Парламенте преддверье сессионной недели.

В своём выступлении в Верховной Раде, она отметила:

«На сегодняшний день каждая украинская семья живет единым вопросом: нападет ли Россия? Реален ли сценарий полномасштабной войны?»



Журналистом Михаилом Ткачем на своей странице в «Фейсбук» с иронией было отмечено: «Действительно сегодня каждая украинская семья проживает двадцать семь дней в Дубае с такой мыслью».

О том, что Тимошенко пребывала в ОАЭ, сообщили в «Украинской правде», сославшись на источник в Государственной пограничной службе.

Согласно данным издания, дочь Тимошенко со своей семьей недавно переехала в Дубай.



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