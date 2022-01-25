На фоне вероятной агрессии России: стало известно, о чем в Минобороны призвали задуматься украинцев

Со стороны Российской Федерации уже восьмой год продолжается агрессия против Украинского государства. Но в последнее время ситуация около границ Украины очень накалилась из-за большого скопления военного потенциала РФ.

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Об этой информации сообщил «Украинская правда», передает Ura-inform

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников считает, что нужно поступить так, чтобы России противостояла вся украинская нация. Он назвал оптимальным методом обезопасить Украину от возможной агрессии РФ это создание условий, при которых страна-агрессор будет нести недопустимые утраты, и не будет достигать задач.



В случае потенциальных агрессивных маневрах российских военных гражданам Украины в первую очередь придется защищать свою страну, и украинцам следует обучаться военным навыкам. Руководителем оборонного ведомства было отмечено, что нужно сделать так, дабы России противостоял весь народ Украины, который будет вооружен, подготовлен и объединен.



Резников призвал украинцев подумать, каким образом они желают оборонять свою родину. По его мнению, только так у Кремля не будет никаких шансов. Он напомнил, что на сегодня имеются специальные резервы боевых частей нацвойск. Министр призвал формировать запас подразделений территориальной обороны, который следует параллельно наполнять и улучшать качество резерва остальных составляющих вооружённых сил.

Напомним, ранее сообщалось, Порошенко обратился к НАТО: «Войны ещё можно избежать».