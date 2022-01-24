«В любой момент могут бахнуть по площади Ленина»: экс-«глава Новороссии» заявил об окружении Донецка ВСУ

Для НВФ потеряна автобусная дорога в районе Новоазовска

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Оккупированный Донецк якобы окружен войсками РФ с трех сторон, а в его пригороде стоят ВСУ. Об этом заявил так называемый «спикер Новороссии», основатель движения «Донецкая республика» Андрей Пургин, передает УРА-Информ.

«Украина фактически с трех сторон окружает Донецк: с севера, с запада, с юго-запада. У нас в пригороде стоят украинские войска. При большом желании они могут в любой момент из танка бахнуть по Площади Ленина в самом центре. Горловская трасса, которая связывает Донецк с Енакиевым, была нашей в 2016−2016-м годах, но мы ее потеряли, на сегодняшний день Горловка с Енакиевым — это такой аппендицит, куда очень сложно добраться транспортом. В районе Старомарьевки перекрыто движение грузового транспорта», — заявил он.

Для пророссийских боевиков, как подчеркнул Пургин, потеряна автобусная дорога в районе Новоазовска.

«В Тельманово жить становится невозможно и потихонечку люди его покидают. Когда в огороды время от времени прилетают снаряды, это не жизнь. А это районный центр, от него зависят поселки, хутора, сельхозпредприятия в округе», — добавил он.

Жители в ОРДО, как уточнил Пургин, вновь будут обречены на затяжные военные действия.

«В окруженном Докучаевске жители выходят на балконы пятиэтажек и видят украинские флаги, украинские позиции. Война вновь приблизилась в 2021 году. Но такое напряжение не может продолжаться бесконечно, рано или поздно войска ВСУ войдут в Докучаевск, во всяком случае попытаются. И если в ближайшие полгода не разрубить этот Гордиев узел, то мы снова обречены на затяжные военные действия», — резюмировал боевик.

Ранее сообщалось, что в выступлении шестого президента Украины Владимира Зеленского на торжественном мероприятии, которое было посвящено Дню внешней разведки Украины, в Российской Федерации и ОРДЛО увидели угрозу и призыв к наступлению на «республики Донбасса».