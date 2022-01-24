«Идет подготовка к наступлению»: Пушилин «нашел» Javelin ВСУ на Донбассе

Противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса

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Противотанковые ракеты Javelin, которые доставили США украинским военным, якобы находятся на территории Донбасса, в связи с чем пророссийские боевикми «ДНР» перешли в режим повышенной боевой готовности. Об этом сообщил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса. Идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые. Поэтому ДНР находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно», — уточнил «глава республики».

Ранее сообщалось, что по решению главы украинского государства Владимира Зеленского объявлено экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.