Ярош рассказал, в чём Украина остро нуждается на фоне угрозы вторжения РФ

Советником Главнокомандующего ВСУ Дмитрием Ярошем на своей странице в «Фейсбук» была названа точка фронта, где Украине экстренно нужна помощь при вторжении России.

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Об этой информации сообщил Facebook Ярош, передает Ura-inform.

Он сообщил, что у него есть маленькая мечта, которая связана с необходимостью получения помощи от союзных стран, которая позволила бы «закрыть небо» Украины от российской авиации и ракетных комплексов.



Им было отмечено, что с сухопутными войсками РФ подразделения Вооружённых сил Украины могут справиться, но вопрос контроля воздушного пространства на фоне риска начала полномасштабного вторжения является ключевым.

«У меня есть маленькая мечта: очень желаю, чтобы наши союзники помогли нам, украинцам, «закрыть небо » от эрефовской авиации и ракет. С путинской «сухопуткой» мы справимся…» — заявил Ярош.

Ярошем было подчёркнуто, что в будущем у Украины есть все возможности для разработки отечественных ЗРК, которые позволят решить вопрос российской угрозы с воздуха, но на сегодняшний день Украина такими системами не обладает и остро нуждается в них на фоне угрозы вторжения РФ.

Напомним, ранее сообщалось, Ярош ответил, какая страна в ЕС против Украины: неожиданный ответ.