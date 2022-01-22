В Украине изменили порядок госрегистрации автотранспортных средств: что поменялось

Девятнадцатого января в ходе заседания Кабинета министров был принят соответствующий проект постановления.

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Документ был разработан в Минюсте. Главной его целью является урегулирование вопросов , касающихся регистрации (перерегистрации) автотранспортных средств, которые продавались на аукционах кредиторами как залоговое имущество.

Теперь, новые владельцы авто смогут без проблем осуществить его перерегистрацию в сервисных центрах Министерства внутренних дел даже если бывший владелец автомобиля был в Едином государственном реестре должников. До принятия данного проекта постановления, в перерегистрации автомобилей в таких случаях отказывали.

Из разъяснений, данных в Министерстве юстиции, на практике, когда новые владельцы авто обращаются в сервисные центры МВД для регистрации обременённых авто, если его предыдущий владелец всё ещё числится в госреестре по иным производствам, им отказывают.

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