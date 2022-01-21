«В любой момент»: в ОРДО ожидают «химическую атаку ВСУ»

ВСУ якобы активно ведут тренировки соответствующих подразделений

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Вероятность «использования Украиной химического оружия» на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса якобы достаточно высока. В данный момент ВСУ якобы активно ведут тренировки соответствующих подразделений. Об этом заявил «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«На полигоне Анадоль на базе 25 бригады ВСУ проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ, в связи с чем сохраняется вероятность совершения противником провокаций с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в населенные пункты Авдеевка и Красный Лиман», — сообщили Басурину в «разведке ДНР».

Ранее сообщалось, что в Госдуме Российской Федерации на следующей неделе планируют обсудить инициативу депутатов КПРФ о признании «ЛДНР».