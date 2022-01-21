Бородай озвучил кровавую «цену», которую РФ заплатит за признание «ЛДНР»

Бородай заявил, что давно требовал не просто признания, а включения «ДНР» в состав РФ

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Россия рискует началом большой войны, если признает «ЛДНР». Об этом заявил бывший «премьер ДНР», лидер Союза добровольцев Донбасса, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай, передает УРА-Информ.

Бородай, как он отметил, сам якобы готов заплатить такую цену, однако, он не уверен, что к этому готовы авторы обращения к президенту РФ КПРФ.

«Если мы признаем республики, то должны будем заключать с ними какие-то договоренности: о дружбе и сотрудничестве, защите безопасности. А ситуация сейчас обстоит так, что две трети ДНР и более трех четвертей ЛНР оккупированы. Минские соглашения не выполняются и встает вопрос о деоккупации территорий республик. По сути, это и называется „война“. Это цена, которую придется за эти шаги платить», — подчеркнул Бородай.

Также он заявил, что давно требовал не просто признания «республик Донбасса», а включения «ДНР» в состав РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме Российской Федерации на следующей неделе планируют обсудить инициативу депутатов КПРФ о признании «ЛДНР».