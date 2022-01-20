Общество

Зеленский выступил с обращением к Украинцам на фоне угрозы вторжения России

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что Украина не хочет войны, но она всегда должна быть готова к ней.

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Об этой информации сообщил «сайт президента Украины», передает Ura-inform.

Главой украинского государства было записано специальное видеообращение нации, в котором он дал свои комментарии о активно распространяющихся сообщениях о том, что военное вторжение РФ в Украину может случиться в ближайшие жни.

Зеленский отметил, что военный конфликт на Донбассе, который продолжается на протяжение восьми лет, не является новостью.


«Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас?» — спросил президент. 

Со слов президента Украины, риск новой эскалации с российской стороны существовал уже не один день, и на данный момент он не стал больше,  но вырос ажиотаж вокруг него.

«На данный момент активно нападают не наши территории, а на ваши нервы, что у вас было постоянное ощущение тревоги, — заявил Зеленский. 

Украинским лидером было подчёркнуто, что ещё одну цель преследуют такие информационные атаки  это экономическое ослабление Украины. Подобным образом запугивают инвесторов, чтобы они не инвестировали средства в развитие бизнеса в Украине.

Зеленский  призвал украинцев не паниковать, сохранять спокойствие быть уверенными в своих силах, армии и стране.

Напомним, ранее сообщалось, Директор ЦРУ тайно посетил Украину: стало известно, о чём говорили с Зеленским.

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