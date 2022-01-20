Зеленский выступил с обращением к Украинцам на фоне угрозы вторжения России

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что Украина не хочет войны, но она всегда должна быть готова к ней.

Время чтения: 56 Секунд

Об этой информации сообщил «сайт президента Украины», передает Ura-inform.

Главой украинского государства было записано специальное видеообращение нации, в котором он дал свои комментарии о активно распространяющихся сообщениях о том, что военное вторжение РФ в Украину может случиться в ближайшие жни.

Зеленский отметил, что военный конфликт на Донбассе, который продолжается на протяжение восьми лет, не является новостью.



«Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас?» — спросил президент.

Со слов президента Украины, риск новой эскалации с российской стороны существовал уже не один день, и на данный момент он не стал больше, но вырос ажиотаж вокруг него.

«На данный момент активно нападают не наши территории, а на ваши нервы, что у вас было постоянное ощущение тревоги, — заявил Зеленский.

Украинским лидером было подчёркнуто, что ещё одну цель преследуют такие информационные атаки это экономическое ослабление Украины. Подобным образом запугивают инвесторов, чтобы они не инвестировали средства в развитие бизнеса в Украине.

Зеленский призвал украинцев не паниковать, сохранять спокойствие быть уверенными в своих силах, армии и стране.

Напомним, ранее сообщалось, Директор ЦРУ тайно посетил Украину: стало известно, о чём говорили с Зеленским.