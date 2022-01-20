«Возьмут в кольцо. Будет большое число жертв»: в РФ анонсировали «атаку» ВСУ на Донбассе

На первой линии соприкосновения якобы находилось огромное количество экипированных украинских солдат, которые сейчас немного отошли назад для того, чтобы взять войска противника в кольцо

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ВСУ якобы стянули уже системы залпового огня «Смерч» к линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом сообщает российский пропагандист Семен Пегов, передает УРА-Информ.

Украинские военнослужащие, по мнению Пегова, якобы могут начать обстреливать мирные кварталы оккупированного боевиками Донбасса, в первую очередь, в Донецке.

«К третьему эшелону обороны ВСУ стянули РСЗО „Смерч“. Они планируют по Цхинвальскому сценарию кассетными боеприпасами атаковать Донецк. Начнется жесткий обстрел мирных кварталов. Будет большое количество жертв. Это рассчитано на то, что Россия и Донбасс морально не смогут сдержаться, и пойдут в наступление, а там ВСУ планируют взять их в кольцо и пойти в контрнаступление», — добавил Пегов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация, размещая свои войска неподалеку от украинских границ, в том числе и в Республике Беларусь, нагнетает ситуацию вокруг украинского государства.