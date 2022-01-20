Общество

В ОРДЛО начали выдавать паспорта еще одной страны, не только России

Основателем «Восточной правозащитной группы» Павлом Лиснянским было рассказано о паспортах, какой страны началась выдача в ОРДЛО, дабы там жили не только россияне.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Со слов правозащитника,  в ОРДЛО помимо российских, начали выдавать белорусские паспорта.

Правозащитник сделал уточнение:

«По состоянию на 2021 год 2 900 тысяч человек стали гражданами Республики Беларусь. В общей сложности, за 2021 год белорусские паспорта получили 3100 тысяч украинцев».

Помимо этого, он добавил, что на январь 2022 года 813 000 жителей ОРДЛО получили паспорта РФ:

«В пределах союзного государства, которое рисует Глава Кремля, им необходимо, чтобы в ОРДЛО поживали не только россияне, но и другие страны, с которыми граничит Украина. С нашей стороны даётся прогноз, что в случае какого-то конфликта либо еще что-то и здесь Лукашенко начнёт говорить, что на той территории живут граждане Беларуси, и мы тоже их будем защищать. И уже новый фронт открыт. Теперь он может быть не только на российских границах, но теперь  еще и на белорусских».

Напомним, ранее сообщалось,  В ОРДО жителей предупредили об изменении условий оформления паспорта РФ.

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