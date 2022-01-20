США «нельзя верить»: в ОРДЛО высказали предположения

Верить тому, что США не будут размещать вооружение не стоит

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На временно оккупированных территориях Донбасса «власти» не верят заявлениям США о том, что они подумают над вопросом не размещать стратегическое вооружение на территории украинского государства. Об этом заявил так называемый «депутат народного совета ДНР» Владислав Бердичевский, передает УРА-Информ.

«Верить тому, что США не будут размещать вооружение не стоит, потому что мы видим признаки того, что за деньги США оборудуются какие-то базы и идет переоборудование. И это все происходит достаточно быстро и оперативно. Мы видели на встрече (госсекретаря США Энтони) Блинкена с (министром иностранных дел Украины Дмитрием) Кулебой как он что-то показывал, что-то в районе Одессы. Вполне вероятно, что какое-то место присматривают американцы в этом районе. Поэтому верить нельзя», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации в ближайшее время не будут комментировать проект обращения Госдумы России к главе государства по поводу признания «ЛДНР». Пока что там приняли решение подождать пока документ не будет принят парламентом.