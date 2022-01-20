Гороскоп на 21 января пятницу для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятным для достижения амбициозных целей.

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Овен.

Овны в этот день могут рассчитывать на получение неожиданной прибыли, которая их сильно обрадует. Астролог советует не тратить её на пустяки, а приобрести что-то важное и нужное.

Телец.

Тельцам в этот день, возможно, поступит предложение от руководства о новой, более высокой должности. Астролог советует не сразу соглашаться на данное предложение, а сначала тщательно взвесить свои силы. Хватит ли их на длительную профессиональную «дистанцию».

Близнецы.

Астролог советует Близнецам в этот день не поддавать сомнению правильность принятого накануне решения. Так как это может отнять нужную для его осуществления позитивную энергетику. Астролог советует, действовать в пятницу, а не раздумывать над каждым шагом.

Рак.

Для Раков этот день будет благоприятным для купли-продажи недвижимости. Те представители, которые продают, смогут взять за свой объект прекрасную цену, а те, кто покупает, сможет очень выгодно приобрести дом или квартиру. Астролог советует воспользоваться благоприятным периодом.

Лев.

Этот день астролог советует Львам не тратить на решение мелких, не важных вопросов, так как они себя могут не оправдать. Следует в пятницу быть нацеленным на серьёзный результат и работать только над его реализацией.

Дева.

Для Дев пятница будет благоприятной для отдыха, который они, много работая в последнее время заслужили. Постарайтесь расслабиться и набраться сил для работы над проектами, которые ждут вас уже на предстоящей неделе.

Весы.

Весам в этот не стоит врать никому из родных и близких людей. Так как ложь может очень навредить отношениям, которые в последнее время и так не на высшем уровне. Потом, чтобы их урегулировать, потребуется много времени.

Скорпион.

Скорпионам астролог советует в этот день не рисковать. Так как в пятницу велика вероятность проигрыша, вместо ожидаемого выигрыша. По этой причине не нужно в пятницу совершать поступки, о которых впоследствии можно пожалеть.

Стрелец.

Стрельцы в этот день могут заняться работой своей мечты. В пятницу это вполне может стать реальностью. Астролог утверждает — главное, не упустить шанс ею заняться. Так как есть большая вероятность того, что он не выпадет вновь.

Козерог.

Для Козерогов пятница станет днём общения на всех уровнях – как профессиональном, так и личном. Более того это будут не пустые разговоры, а наоборот из них можно будет узнать важные сведения или узнать какую-то правдивую информацию, о которой вы не подозревали.

Водолей.

Водолеям в этот день астролог советует быть внимательным к идеям, которые могут «свалиться» на вас сверху. Некоторые из них будут заслуживать того, чтобы взять их в работу сразу же.

Рыбы.

В этот день у Рыб, возможны, недопонимания со стороны близких и родных им людей. Поэтому астролог советует проявлять терпение по отношению к возможным чужим странностям и чудачествам кого-то из вашего ближнего окружения.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 17 по 23 января для всех знаков Зодиака.