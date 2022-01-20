Общество

Детей в ОРДО обещают бесплатно обеспечить лекарствами

В ОРДО учреждениями здравоохранения начат процесс закупки лекарственных препаратов

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На временно оккупированных территориях Донбасса детей бесплатно обеспечат лекарственными препаратами при амбулаторном лечении острых, а также обострении хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «минздрава ДНР», передает УРА-Информ.

«Выдача назначенных врачом лекарственных препаратов будет осуществляться после осмотра и определения объема медикаментов, необходимого для лечения ребенка до следующего осмотра врача», — уточнили в «ведомстве».

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «власти» не верят заявлениям США о том, что они подумают над вопросом не размещать стратегическое вооружение на территории украинского государства. 

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