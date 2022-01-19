Общество

На прилавках украинских магазинов появилась «Гордон халва» (фото)

В одной из сети украинских супермаркетов на прилавках появилось новое кондитерское изделие от украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона.

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Об этой информации сообщил Telegram-канал «Страна», передает Ura-inform

Покупателю предлагается небольшой запакованный кусок халвы, который названием «Гордон халва» с какао.

Стоимость данной 200 граммовой упаковки сладости с фото хитро улыбающегося Гордона составляет 60 гривен. И это цена в два раза выше средней цены за халву  иных торговых марок. Более того, на сайте Гордона данная халва стоит ещё дороже, там за неё хотят 70 гривен.

В составе «Гордон халвы» указаны семена подсолнечника, сахар в также большое количество различных добавок и эмульгаторов, процент какао составляет лишь 2,2%. Производят эксклюзивную халву в Донецкой области в городе Дружковка, на находящейся там кондитерской фабрике.

Ранее Гордон уже выпускал  партию конфет «Гордон в шоколаде», которую, с его слов, раскупили за несколько дней. Так же он сообщал, что ещё в его планы входит продавать именное мороженое, воду и чай.

Дмитрий Гордон, журналист Гордон, Гордон выпустил халву
упаковка халвы

Напомним, ранее сообщалось, Новый ляп Тищенко: «Христос воскрес на Рождество».

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