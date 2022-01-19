Депутат Госдумы РФ призвал российских граждан покупать жильё на Донбассе

Депутатом Государственной думы Российской Федерации Виталием Милоновым был дан совет российским жителям.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Он выступил против покупки гражданами России недвижимости в Турции, считая такую покупку рискованным и глупым занятием.

«Это попытка такой красивой жизни с «Алли экспресс». Приобретающие недвижимость в Турции, должны понимать, что несут огромные риски», — заявил Милонов.

И в качестве альтернативы он предложил россиянам приобретать жильё в так называемой «Л/ДНР» или Абхазии. Так же парламентарием был дан совет российским гражданам:

«Вы хотите приобрести жильё где-то за границей? Купите в так называемой «Л/ДНР», можете купить жильё, в Абхазии можете купить жильё, на берегу Черного моря, — там есть превосходные места. В Турции покупать жильё не рекомендую, считая, что это будет крайне глупым, неразумным, близоруким и абсолютно дешевым шагом».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО жителей предупредили об изменении условий оформления паспорта РФ