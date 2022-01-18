Утечка аммиака в Горловке: в ОБСЕ прокомментировали ситуацию

В миссии заверили, что продолжат уточнять информацию о возможной утечке химикатов

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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированном украинском Донбассе пока не нашли подтверждений утечки химикатов в оккупированной боевиками украинской Горловке. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ, передает УРА-Информ.

«16 и 17 января сотрудники миссии уточняли сообщение о вероятной утечке аммиака на заводе в Горловке (неподконтрольный украинскому правительству город в 39 км на северо-восток от Донецка). СММ там была зафиксирована спокойная ситуация», — прокомментировали информацию украинской разведки представители ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в «правительстве ДНР» готовы к якобы «провокациям ВСУ», в том числе к химической атаке.