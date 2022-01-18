Пушилин в истерии готовиться к «химической атаке» со стороны Украины

Нынешняя ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена

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В «правительстве ДНР» готовы к якобы «провокациям ВСУ», в том числе к химической атаке. Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» в ходе своей поездки на территорию аннексированного полуострова «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Нынешняя ситуация вокруг оккупированного Донбасса, как считает Пушилин, сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой.

«У нас есть информация, и министр обороны Шойгу заявлял, что химическое оружие может быть использовано для провокации. Причем не обязательно на территории Донецкой и Луганской народных республик, оно может быть использовано на территории самой Украины с последующим обвинением нас или России. Мы готовы к любого рода действиям со стороны Украины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация якобы максимально заинтересована в добрососедских отношениях с украинским государством. В этом пытался уверить журналистов председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в Москве во время «круглого стола» по истории Украины.