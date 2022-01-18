«ДНР» препятствует выдаче своих паспортов: названы причины

Чтоб уменьшить отток жителей ОРДО в Россию, им отказывают в получении паспорта «ДНР»

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Жителям ОРДЛО отказывают в получении «паспорта ДНР», чтоб сократить отток жителей оккупированных территорий в Российскую Федерацию, так как получить российский паспорт без «паспорта ДНР» невозможно. Об этом пишет Телеграм-канал «Донецкий Абориген», передает УРА-Информ.

«23 ноября 2020 года я подал документы на паспорт ДНР. В миграционной службе своего района, мне сказали что нужно пройти собеседование в УБОП по адресу г. Донецк, ул. Челюскинцев 190. Я записался и прошел собеседование 22 июля 2021 г. Через 3 месяца мне сообщили что, у меня отказ в получении паспорта ДНР. Причину даже не указали. Лишь прислали письмо в котором указывали, что у меня отказ в получении паспорта согласна указа № 77 Главы ДНР», — процитировал «Донецкий абориген» жалобу дончанина.

Дончанин также отметил, что с начала военный действий в Украине он не покидал Донбасс, работал на шахте, «поддерживал работоспособность шахты во время боевых действий».

«На мой взгляд умышленно местные власти тормозят процесс выдачи паспортов ДНР людям, потому что мужское население Республики получают гражданство РФ и уезжают работать в Россию, потому что в ДНР, хорошо живут только избранные, особо приближенные к власти», — подчеркнул житель ОРДО.

Ранее сообщалось, что в украинском правительстве заговорили об ответственности за получение паспортов Российской Федерации жителями временно оккупированных территорий.