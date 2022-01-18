Общество

«ДНР» препятствует выдаче своих паспортов: названы причины

Чтоб уменьшить отток жителей ОРДО в Россию, им отказывают в получении паспорта «ДНР»

Время чтения: 59 Секунд

Жителям ОРДЛО отказывают в получении «паспорта ДНР», чтоб сократить отток жителей оккупированных территорий в Российскую Федерацию, так как получить российский паспорт без «паспорта ДНР» невозможно. Об этом пишет Телеграм-канал «Донецкий Абориген», передает УРА-Информ.

«23 ноября 2020 года я подал документы на паспорт ДНР. В миграционной службе своего района, мне сказали что нужно пройти собеседование в УБОП по адресу г. Донецк, ул. Челюскинцев 190. Я записался и прошел собеседование 22 июля 2021 г. Через 3 месяца мне сообщили что, у меня отказ в получении паспорта ДНР. Причину даже не указали. Лишь прислали письмо в котором указывали, что у меня отказ в получении паспорта согласна указа № 77 Главы ДНР», — процитировал «Донецкий абориген» жалобу дончанина.

Дончанин также отметил, что с начала военный действий в Украине он не покидал Донбасс, работал на шахте, «поддерживал работоспособность шахты во время боевых действий».

«На мой взгляд умышленно местные власти тормозят процесс выдачи паспортов ДНР людям, потому что мужское население Республики получают гражданство РФ и уезжают работать в Россию, потому что в ДНР, хорошо живут только избранные, особо приближенные к власти», — подчеркнул житель ОРДО.

Ранее сообщалось, что в украинском правительстве заговорили об ответственности за получение паспортов Российской Федерации жителями временно оккупированных территорий.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин: «Надо всё исправить»

Петиция о недопустимости массовой постановки женщин на воинский учёт, была подписана в течение нескольких дней необходимым количеством голосов, а так же набрала более 37 000 голосов.

Жители ОРДЛО возмущены обманом на АЗС

Жители неподконтрольной Украине Луганской и Донецких области жалуются, что их «дурят» на заправках так называемых «республик».

Канада направила в Украину отдельный отряд спецназовцев, но не для учений, — СМИ

Как сообщили канадские СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве, девятого января в Украину был направлен отряд канадских бойцов элитного полка спецопераций CSOR.

Стало известно, что жителей ОРДЛО беспокоит больше чем война: источник раскрыл, что произойдёт с 1 февраля

Telegram-каналом «Донбасский кейс» было рассказано, чего стоит ожидать жителям, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже с первого февраля 2022 года.

В ОРДО рассказали о ходе строительства нового парка «Патриот»

Так называемой «администрацией» оккупированного Донецка было объявлено о том, что в новом, строящемся парке «Патриот» будет сооружен «партизанский блиндаж».

Гороскоп на 18 января вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Этот день отличается тем, что делает людей раскрепощенными – не думающими о правилах и условностях.