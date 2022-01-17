Общество

В ОРДО рассказали о ходе строительства нового парка «Патриот»

Так называемой «администрацией» оккупированного Донецка было объявлено о том, что в новом, строящемся парке «Патриот» будет сооружен «партизанский блиндаж».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

По предоставленной «местной властью» информации, на территории парка планируется обустроить блиндаж партизанской деревни. Его изготовят из деревянных брусьев.

Так же там отметили, что для выполнения работ, касающихся обустройства покрытий экспозиционной площадки парка изготовили плитку ФЭМ, в объёме более 1400 м². На данный момент, она хранится на складах у изготовителя, согласно договору ответхранения.

«Одним из масштабных видов работ станет обустройство входной группы парка»,-отметили в так называемой «администрации» города.

Строительство парка «Патриот» началось весной 2021 года. Территория была очищена от сухостоя, аварийных деревьев и мусора. Так же там высадили живую изгородь из кустарников вдоль центральной аллеи, установили и подключили опоры наружного освещения.

Дальнейшие работы планируются возобновить в апреле, строительные материалы уже закуплены, сообщили «местные власти».

Напомним, ранее сообщалось, Жителям ОРДО поставили ультиматум: стало известно, чего начали требовать «власти».

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