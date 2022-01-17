Из-за угрозы вторжения России Канада не рекомендует своим гражданам ехать в Украину

Канада обновила рекомендации для путешествий в Украину из-за угрозы военного вторжения России.

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Об этой информации сообщила пресс-службу МИД Канады, передает Ura-inform.

МИД Канады изменил рекомендации по посещению украинского государства. Гражданам Канады рекомендуют отказаться от поездок необязательного характера из-за угрозы вторжения со стороны Российской Федерации. Данная информация была опубликована на сайте правительства Канады.

«Мы изменили уровень риска для Украины. Избегайте неважных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного потенциала в стране и около её границ», — сообщили в канадском МИДе.

Помимо этого, канадское правительство призывает граждан страны избегать путешествий в оккупированный Крым, в том числе транзитом через аэропорты, находящиеся в Севастополе и Симферополе, а также поездок в ОРДЛО.

Отмечается, что рекомендации МИДа Канады не являются обязательными для выполнения гражданами страны, но они могут оказать влияние на действие и стоимость страховок и иных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, Пионтковский считает, что Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж».