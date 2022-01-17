Гороскоп на 18 января вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Этот день отличается тем, что делает людей раскрепощенными – не думающими о правилах и условностях.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам в этот день астролог советует сбросить темп, расслабиться с чашечкой чая или кофе у телевизора либо пообщаться с другом по телефону. Постарайтесь перестать спешить и таким образом загонять себя.

Телец.

У Тельцов во вторник будет конкретная цель, которая покажется их близким слишком радикальной. Более того, они будут пытаться отговорить их от нее. Астролог советует в этот день никого не слушать, а проявлять стойкость и смело воплощать собственную идею.

Близнецы.

Для Близнецов этот день будет благоприятным для того, чтобы заняться самоанализом и анализом своей жизни. Астролог советует быть честным с самим собой и осознать те стороны вашей жизни, которые мешают вам дальше развиваться, и тянут назад. Пришло время от них избавляться.

Рак.

У Раков в этот день на первом плане будут домашние дела и отношения со второй половинкой. Астролог советует стараться больше времени проводить вместе, побыть наедине, добавить душевности и тепла в ваши взаимоотношения. Так как вам обоим это очень нужно.

Лев.

В этот день Львы, наконец, смогут привести в порядок дела и закончить то, что долго у них не получалось. Астролог советует во вторник проявлять терпение и не психовать. Потому как ваша поспешность может только замедлить процесс.

Дева.

Девам астролог советует в этот день определить источник своей неуверенности. Если они смогут это сделать, то им гораздо проще будет с ней справиться. Не стоит бояться заглянуть в глаза своим страхам. Так как если знаете врага в лицо, то бороться с ним намного проще.

Весы.

В этот день для Весов очень важными будут нюансы и полутона. Во вторник неправильная интонация, не те слова могут привести к тяжелой конфликтной ситуации. Астролог советует постараться как можно тщательнее подбирать слова и демонстрировать окружающим только дружелюбие.

Скорпион.

В этот день Скорпионам будет тяжело сосредоточиться, так как они будут рассеивать свое внимание на множество вещей. Астролог советует определиться, что для вас является наиболее важным, и заниматься только этими проектами. В противном случае, результата не будет.

Стрелец.

Стрельцы в этот день будут слишком цепляться за свои внутренние установки и не замечать, как они ограничивают их. Астролог советует заставить себя шире посмотреть на вещи и позволять то, что никогда не позволяли. Вы удивитесь и обрадуетесь полученному результату.

Козерог.

У Козерогов во вторник, возможны, разногласия в личных взаимоотношениях. Чтобы не допустить данной ситуации, астролог советует, всё спокойно анализировать в этот день. Все ли так на самом деле, как вы себе вообразили? Или, может это все это ваши фантазии и проекции?

Водолей.

В этот день астролог советует Водолеям направить энергию на занятия, которые связанны с домом. К примеру, можете заняться обновлением интерьера, приготовить что-то вкусное или сделать перестановку. Благодаря таким занятиям вы сможете разгрузить психику, а также ощутите прилив сил.

Рыбы.

Рыбы, возможно, в этот день будут переживать об их профессиональном будущем, карьере и возможностях. Но данные переживания, утверждает астролог, будут носить и продуктивный характер. Они смогут подстегнуть вас к реальным действиям. К примеру, пройти какое-то дополнительное обучение, переквалификацию или отправить резюме в компанию, в которой давно мечтали работать.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 17 по 23 января для всех знаков Зодиака.